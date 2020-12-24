В Туле сотрудников двух ТЦ оштрафовали за нарушение «масочного режима»

В Туле продолжаются «масочные рейды». Сотрудники полиции проверяли соблюдение ограничений в ТЦ «Утюг» и ТЦ «Маргарита». Отметим, что по сравнению с сотрудниками торговых точек, покупатели оказались более ответственны. Практически все посетители были в масках.

А вот некоторые продавцы ограничения не соблюдали. По нашим данным, полицейские составили на сотрудников 6 протоколов о несоблюдении «масочного режима».

Кроме того, одним из предпринимателей заинтересовался Роспотребнадзор. Ему, как юридическому лицу, грозит крупный штраф за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, маски необходимо носить в помещениях, общественном транспорте и на остановках.