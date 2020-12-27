К 2030 году в Тульской области построят 892 тысячи кв.м. жилья

Сегодня Алексей Дюмин провел совещание с представителями крупнейших застройщиков по развитию региональной строительной отрасли, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Напомним, что в регионе реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», нацеленный на повышение качества жизни людей. Также нацпроект позволит решить вопросы по переселению из аварийного жилья и предоставлению жилья сиротам.

«Перед нами стоит задача не просто увеличить объем ввода квадратных метров, а обеспечить жителей региона качественным, комфортным жильем», — отметил губернатор.

К 2030 году в регионе должно быть построено 892 тысячи кв.м. жилья. По состоянию на 2020 год уже построено 600 тысяч кв.м. По сравнению с 2019 годом, в 2020-м в 1,3 раза вырос ввод многоквартирных домов. Также за 10 месяцев жители региона оформили ипотеку 11 990 раз, что более чем на 20% выше прошлогодних показателей.

Также с 1 января, согласно поручению губернатора, для работников системы образования региона будет действовать ипотечный продукт со ставкой в 5% годовых. Помимо этого, в 2021 году господдержку на приобретение жилья получат порядка 370 семей.

В следующем году начнется строительство двухполосного автоподъезда протяженность 2 километра к ЖК «Петровский квартал». Продолжится строительство дороги на ул. Хворостухина и подъезда к микрорайону «Северная Мыза».

Всего за 2020 год было построено 2 детсада в микрорайоне Левобережный и ЖК «Солнечный», школа в ЖК «Зеленстрой» и детсад в ЖК «Времена года». Сейчас строятся 2 детскада в микрорайоне «Северная Мыза» и ЖК «1-й Юго-Восточный», а также школа в ЖК «Времена года».

В Новомосковске построен детсад на 160 мест. В следующем году планируется начать строительство школы в ЖК «Северная Мыза».

Сейчас в Тульской области строится 129 объектов общей площадью 985 000 кв.м. Регион является одним из 4 пилотных субъектов РФ, которые смогут использовать новый механизм финансирования строительной инфраструктуры — инфраструктурные облигации. Дорожная карта проекта находится на согласовании, его реализация намечена на 1-й квартал следующего года.