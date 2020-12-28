Плановые работы ТГЭС: где сегодня в Туле отключат свет

АО «Тульские городские электрические сети» проводит плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в городе 27 декабря.

Отключения электричества связаны с проведением ремонтных работ. Свет будет отключен с 9 часов утра до 7 часов вечера.

Приводим полный список отключений:

С 9.00 до 12.00

— ул. Галкина, 3, 7, 3-д; ул. Луначарского, 1.

С 9.00 до 16.00

— Демидовская пл., 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тулицкий, 1-3 (нечётн.),

- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18, 20, 24, 26; ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.); ул. Чехова, 29, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58,

- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.); ул. Колетвинова, 8-23; ул. Оборонная, 27; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а,

- ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.); ул.Серпуховская 1-21 (нечет.).

С 9.00 до 18.00

- ул. 9 Мая, 10.

С 9.00 до 19.00

— ул. Оружейная, 33; ул. Ползунова, 1, 3.