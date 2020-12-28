В «Список памяти» медиков, скончавшихся от COVID-19, попали еще два врача из Тульской области

В «Список памяти» медиков, скончавшихся от COVID-19, попали еще два врача из Тульской области

По состоянию на 28 декабря, имена 16 медицинских работников из Тульской области значатся в «Списке памяти» скончавшихся от коронавируса. 
 
За последнее время в список попали еще два медика. Это терапевт Григорий Меньшиков из Донского и врач лабораторной клинической диагностики из Богородицка Маргарита Титаренко.
 

 — Меньшиков Григорий Иванович, 61 год, терапевт, г. Донской, Тульская область
 — Титаренко Маргарита Борисовна, 69 лет, врач лабораторной клинической диагностики, Центральная районная больница, г. Богородицк, Тульская область
 — Наумова Ирина Алексеевна, 60 лет, санитарка, Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева, Тула
 — Логвинова Любовь Васильевна, 69 лет, фельдшер, Тёпло-Огарёвская ЦРБ, п. Тёплое, Тульская область
 — Елагина Валентина Ивановна, 64 года, медицинский статистик, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область
 — Донушкин Алексей Вячеславович, 58 лет, терапевт, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область
 — Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область
 — Петровский Игорь Васильевич, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область
 — Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область
 — Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая больница, Тула
 — Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула
 — Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская больница №9, Тула
 — Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула
 — Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница
 — Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница №11, Тула
 — Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница.

 
«Список памяти», отметим, ведут сами медработники. В списке более 1000 фамилий.
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