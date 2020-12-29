В Тульской области продолжается газификация населенных пунктов

В этом году завершено строительство 20 межпоселковых газопроводов протяженностью всего 98 км.

Новые газораспределительные сети построены в рамках программы газификации регионов ПАО «Газпром» в 9 районах Тульской области : Одоевском, Суворовском, Яснгорском , Куркинском , Воловском, Белёвском , Узловском, Веневском и Киреевском районах.

Это создаст условия для газификации 1 592 домовладений. На эти цели Газпром направил более 1 миллиарда рублей.

Недавно в регионе завершили строительство межпоселковых газопроводов для газификации 114 домовладений села Аксиньино Веневского района и 105 домов деревне Марьино Киреевского района. Общая протяженность каждого газопровода составила 4,5 км и 6,5 км.

«Ждем газа как манны небесной, потому очень много пожилых людей живет в селе. Также тратится много денег на дрова, уголь, торфяные брикеты. Ведь печку надо ночью встать затопить, утром, вечером, чтобы дом хорошо протопить.

Высокое давление газа уже подвели к Аксиньино, но осталось его развести по домам. Администрация обещает выполнить эти работы в 2022 году», — рассказал староста села Юрий Шашников.

Он отметил, что в населенном пункте проживает меньше 210 человек, но в период праздников и выходных здесь население прибавляется до 600 человек.

Строительство газопроводов по программе закончено в срок, работы велись даже в условиях непогоды.

«Программа газификации действует на территории региона с 2005 года. В следующем году планируется строительство еще 8 межпоселковых газопроводов — Суворовском, Дубенском и Веневском районах Тульской области. Начало работ уже запланировано на январь 2021 года», — отметил начальник отдела капитального строительства и инвестиций АО «Газпром газораспределение Тула» Харис Сагитов.