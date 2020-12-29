В Тульской области почти 1,5 тысячи выявленных случаев коронавируса приходится на 100 тысяч населения

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России (ИЦК), в Тульской области на 100 тысяч населения приходится 1495,9 выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Этот показатель ниже среднего по ЦФО. Средний показатель по России находится на уровне 1676,1 человек на 100 тысяч населения.

Наибольший показатель выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения среди регионов ЦФО отмечен в Орловской области — 2803,5 выявленных случаев на 100 тыс.; наименьший — во Владимирской области (1314,4 выявленных на 100 тыс.).

Отметим, что на сегодняшний день за сутки выявлено 209 новых случаев коронавируса. Антирекорд по заболевшим держится уже более недели.