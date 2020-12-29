Из-за аварии в поселке Плеханово почти 600 домов остались без воды

29 декабря в поселке Плеханово произошла аварийная ситуация на сети водоснабжения диаметром. 

Аварийно-восстановительные работы по замене задвижки д300 подрядной организацией проводятся в поселке на ул. Заводская д. 10 по обращению администрации. Также проводится замена аварийного участка трубопровода Д=270 мм протяженностью 6 метров.

Без воды остались 26 МКД и 561 частный дом в Плеханово.

Для жителей организована бесплатная раздача питьевой и технической воды на ул. Заводская, д.17а.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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