Из-за аварии в поселке Плеханово почти 600 домов остались без воды

29 декабря в поселке Плеханово произошла аварийная ситуация на сети водоснабжения диаметром.

Аварийно-восстановительные работы по замене задвижки д300 подрядной организацией проводятся в поселке на ул. Заводская д. 10 по обращению администрации. Также проводится замена аварийного участка трубопровода Д=270 мм протяженностью 6 метров.

Без воды остались 26 МКД и 561 частный дом в Плеханово.