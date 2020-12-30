Туляков начали прививать от коронавируса второй раз

28 декабря в пяти медучреждениях Тульской области начался второй этап вакцинации жителей, которые привились первый раз «Спутником V» в начале декабря. Напомним, второй раз вводить вакцину нужно через 21 день.

Сегодня второй компонент препарата получили более 40 человек.

«Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции через 21 день вводится вторая. Перед повторной прививкой пациентов тоже осматривает врач, измеряет температуру и давление. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего день пациент получает защиту от коронавирусной инфекции», — рассказала главный эпидемиолог региона Ольга Юдакова.

Отметим, что в этом месяце в регион поступили вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» для вакцинации более 1800 человек. В первую очередь вакцинацию проходили медики, преподаватели и социальные работники. 90% из них прошли первый этап вакцинации, сообщает пресс-служба тульского Минздрава.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о том, что все жители России смогут выбирать вакцину в первом квартале 2021 года. Такое предположение высказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, препараты уже поступили в гражданский оборот.