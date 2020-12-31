Плановые отключения света в Туле: список адресов

АО «Тульские городские электрические сети» проводит плановые отключения электроэнергии по ряду адресов в городе 29 декабря.

Отключения электричества связаны с проведением ремонтных работ. Свет будет отключен с 9 часов утра до 7 часов вечера.

Приводим полный список отключений:

С 9.00 до 13.00

— ул. Советская 25/13, 27, 31, 33, 33/8; ул. Революции 5, 5-а, 3; ул. Ф. Энгельса 6.

С 9.00 до 16.00

— ул. Чаплыгина, 1, 3, 5; ул. Приупская, 20, 21, 21-а, 22; ул. Волкова, 2-а,

— ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 147-а; ул. Комарова, 50,52; ул. Планировочная, 1-8; ул. Белинского, 86, 89, 91,

— ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а; ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11; ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.).

С 9.00 до 18.00

— ул. Оружейная, 23,

- ул. Макаренко, 19 к. 2,

- ул. Оружейная, 48, 50; ул. Ползунова, 7.