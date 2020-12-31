В Тульской области для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Жителям региона старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 28 января.

30 декабря Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 28 января 2021 года продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, на этот период приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и скидок в железнодорожном транспорте на пригородных маршрутах для этой категории жителей.

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/160591946-160593629.pdf