В Тульской области для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

В Тульской области для граждан старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Жителям региона старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 28 января.

30 декабря Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 

Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса до 28 января 2021 года продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, на этот период приостановлено действие единых месячных льготных проездных билетов и скидок в железнодорожном транспорте на пригородных маршрутах для этой категории жителей. 

С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться по ссылке: http://npatula.ru/storage/files/160591946-160593629.pdf 

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