Житель Тульской области смог добиться сокращения штрафа за отсутствие маски

Житель Тульской области смог добиться сокращения штрафа за отсутствие маски

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Тульский областной суд рассмотрел жалобу жителя Новомосковска, который в ноябре этого года получил штраф в 5 000 рублей за отсутствие маски. Поймали нарушителя сотрудники полиции в одном из магазинов города. 
 
Мужчина посчитал, что наказание несправедливо и решение Новомосковского районного суда обжаловал. Он попросил ограничиться предупреждением, а не штрафом ввиду тяжелого материального положения.
 
Частично суд встал на сторону новомосковца. Штраф не отменили, но снизили до 1 000 рублей. 
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