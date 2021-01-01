Житель Тульской области смог добиться сокращения штрафа за отсутствие маски

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Тульский областной суд рассмотрел жалобу жителя Новомосковска, который в ноябре этого года получил штраф в 5 000 рублей за отсутствие маски. Поймали нарушителя сотрудники полиции в одном из магазинов города.



Мужчина посчитал, что наказание несправедливо и решение Новомосковского районного суда обжаловал. Он попросил ограничиться предупреждением, а не штрафом ввиду тяжелого материального положения.



Частично суд встал на сторону новомосковца. Штраф не отменили, но снизили до 1 000 рублей.

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