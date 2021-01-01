Дополнительная спецтехника будет работать на улицах Тулы в новогодние праздники

Дополнительная спецтехника будет работать на улицах Тулы в новогодние праздники

Во время новогодних каникул на улицы Тулы выйдет дополнительная спецтехника, сообщает пресс-служба администрации города.
 
С 31 декабря по 11 января на улицы города дополнительно выйдет 23 единицы спецтехники: самосвалы, ломовозы, тракторы, а также снегоуборочные машины. 
 
Резерв дополнительной спецтехники в городе сформирован для работы при ухудшении погоды и возникновении аварийных ситуаций. 
 
Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru