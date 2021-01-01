Дополнительная спецтехника будет работать на улицах Тулы в новогодние праздники

Во время новогодних каникул на улицы Тулы выйдет дополнительная спецтехника, сообщает пресс-служба администрации города.



С 31 декабря по 11 января на улицы города дополнительно выйдет 23 единицы спецтехники: самосвалы, ломовозы, тракторы, а также снегоуборочные машины.



Резерв дополнительной спецтехники в городе сформирован для работы при ухудшении погоды и возникновении аварийных ситуаций.



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