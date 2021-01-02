Непростой 2020-ый: «неудобство года»

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней. На очереди «неудобство года».



Речь идет о «масочном режиме».



«Первая волна» коронавируса принесла жителям региона немало сюрпризов. Конечно же, неприятных. Одним из них стал «масочный режим». Он не сразу приобрел действующий вид. Изначально, маски необходимо было носить лишь в ряде районов. Причем, обязательным средство индивидуальной защиты было даже на улицах. Позже ограничения стали такими, какими являются и по сей день – маски необходимо носить в помещениях, транспорте и на остановках.



Противников было (и есть) масса. Тому подтверждение тысячи штрафов за несоблюдение ограничений на миллионы рублей.



– Маска — один из самых эффективных способов не раздать вокруг себя инфекцию, — пояснял руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев. Он же приводил статистику, что лишь 5% заболевших коронавирусом жителей региона носили маску, остальные – время от времени или игнорировали СИЗы вообще.