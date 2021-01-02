Тульская область получит 7,5 млрд рублей на ремонт поликлиник

С сегодняшнего дня в России начнется реформа первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства Тульской области. Об этом было заявлено во время ежегодной пресс-конференции президента.

В Тульскую область из федерального бюджета на эти цели будет направлено 7,5 млрд рублей. Всего же в регионы правительство направит 500 млрд рублей.

Один из объектов, в котором проведут капремонт, станет поликлиника Тульской областной клинической больницы №2 на ул. Демьянова. Также будут приобретены 2 аппарата для проведения ультразвуковой диагностики.

Всего за пять лет в рамках программы капремонт проведут в 162 поликлиниках и врачебных амбулаториях. На это запланировано более 2,4 млрд рублей.