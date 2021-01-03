3 января дежурный по Туле - Максим Щербаков

В выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. 3 января дежурный по городу и по Зареченскому округу – Максим Щербаков, начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу.

Дежурные по территориальным округам:

Центральный округ – Александр Корнеичев, начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу.

Привокзальный округ – Ирина Пилипенко, заместитель начальника главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу по социальной политике.

Пролетарский округ – Виктор Панов, заместитель начальника главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике.

Советский округ – Виктор Кузнецов, начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

С полным списком телефонов диспетчерских служб можно ознакомиться здесь.