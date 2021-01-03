Непростой 2020-ый: «макаронавирус»

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней. На очереди «ажиотаж года».



Речь идет о «макаронавирусе». Когда COVID-19 только начинал хозяйничать на территории России, люди массово «высыпали» в магазины. Скупали все – макароны, крупы, консервы, колбасу и, конечно же, туалетную бумагу. Народ боялся дефицита и введения режима пропусков. Боялись и самого вируса. Но при этом слюнявили пальчик, отсчитывая купюры в магазине.





Ситуация постепенно нормализовалась. Сейчас о дефиците говорить не приходится. Зато приходится сдерживать цены.





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