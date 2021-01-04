Погода не помеха: в Туле асфальт кладут на снег и лед

Погода не помеха: в Туле асфальт кладут на снег и лед

Туляки пожаловались на ремонт дороги на Новомосковском шоссе, 52/4. 

В редакцию ТН прислали фотографии, как на снег и лед кладут альфальт. Местные опасаются, что проведение работ в такую погоду не способствует долговечности покрытия. 

Погода не помеха: в Туле асфальт кладут на снег и лед

Отметим, что Росавтодор разрешил проводить ремонтные работы дорожного покрытия в плохие погодные условия, в том числе и в снег. Однако ремонт должен проводится при определенных рекомендациях. 

Класть асфальт можно при температуре до -10 градусов и даже при незначительных осадках. Но важно очистить ремонтируемый участок от снега, льда, пыли или грязи и просушить ее терморазогревателем. Еще одна рекомендация Росавтодора — покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта, чтобы предотвратить образование снежных и ледяных корок. 

Если в день выпало более 5 мм осадков, то производить работы по ремонту дорожной сети запрещено. 

 

Погода не помеха: в Туле асфальт кладут на снег и лед

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, нарушений при проведении работ не зафиксировано. Перед укладкой асфальта была проведена подготовка ремонтируемого участка. С него вычистили снег и лёд. 

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