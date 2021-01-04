Непростой 2020-ый: дезинфекция с вертолета и заразные кошки

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней. На очереди «фейк года».



В марте коронавирус только начинал подбираться к Тульской области. В каких-то регионах он уже во всю хозяйничал. Было страшновато. Нагоняли страху и неизвестные «шутники», которые распространяли по сети фейки.



Так, в чатах WhatsApp сообщалось, что «сегодня над Тулой пролетят вертолеты, которые будут распылять дезинфецирующие средства». Жителям рекомендовали закрыть окна и не пускать в дома котов и собак.



Четвероногих составители небылиц, кстати, называли одним из переносчиков COVID-19.



Ходили фейки и о риске заразиться коронавирусом через бананы.



Из последнего: полный локдаун на новогодние праздники. Очередной фейк.

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