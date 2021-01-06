Непростой 2020-ый: «наглость года»

Непростой 2020-ый: «наглость года»

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней. 
 
На фоне коронавируса в тульских магазинах резко подскочила цена на имбирь. В супермаркетах и овощных палатках корень растения невозможно было найти дешевле 1000 рублей за килограмм. Где-то продавали имбирь и гораздо дороже. Сообщалось о цене в 2000 рублей. Не наглость ли?
 
Спрос на имбирь был обусловлен слухами о его эффективности в лечении коронавируса. ВОЗ это не подтвердила, но и отказываться от имбиря не советовала.
 
Подскочила цена также на лимоны и чеснок. 
 
Постепенно ситуация успокоилась, а жухлый и испорченный имбирь, который никто не брал по заоблачным ценам, стали распродавать по большим скидкам. 
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