Непростой 2020-ый: «наглость года»

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней.



На фоне коронавируса в тульских магазинах резко подскочила цена на имбирь. В супермаркетах и овощных палатках корень растения невозможно было найти дешевле 1000 рублей за килограмм. Где-то продавали имбирь и гораздо дороже. Сообщалось о цене в 2000 рублей. Не наглость ли?



Спрос на имбирь был обусловлен слухами о его эффективности в лечении коронавируса. ВОЗ это не подтвердила, но и отказываться от имбиря не советовала.



Подскочила цена также на лимоны и чеснок.



Постепенно ситуация успокоилась, а жухлый и испорченный имбирь, который никто не брал по заоблачным ценам, стали распродавать по большим скидкам.

Источник