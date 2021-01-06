«Угроза года»: история с «помойной» иномаркой в Туле 

«Тульские новости» продолжают подводить итоги 2020 года. Мы вспоминаем самые запоминающиеся события и явления прошедших 366 дней.

В феврале прошлого года «Тульские новости» опубликовали вполне «безобидную» новость о ситуации, которая сложилась на улице Седова в Туле. Там автомобиль заблокировал проход к мусорным контейнерам и жители стали «обкладывать» мусором машину.

Казалось бы, все… Но нет. К нам «постучала» хозяйка авто. Она угрожала нам не только судом, но и использовала все богатство русского языка. В какой-то момент мы даже восприняли угрозы серьезно… Да нет, конечно. Шутим.

Девушка с ходу обозвала нас идиотами, заявив, что для начала она подаст в суд на редакцию, потом «высоплит» (именно так звучало это слово) на наши головы мусор, а потом покажет все это своим подписчикам, после чего «прикроет нашу богадельню».

Вскоре энергия девушки иссякла и мусор на наши головы никто не «высоплял». Да «богодельня», как видите, работает.