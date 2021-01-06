В госпиталях Тульской области находятся почти 1800 пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на совещании с главой региона сообщил, что в госпиталях на данный момент находятся 1771 человек. Свободно 399 коек, что составляет более 18% от общего объема. Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом Эрк назвал стабильной.

В Тульской области, напомним, по данным на 6 января, выявили еще 201 случай коронавируса. Показатели заболеваемости стабильно высоки. 1 января в регионе был зафиксирован антирекорд по числу заболевших — 211 случаев. Затем цифры резко упали — до 201 и 200 случаев 2 и 3 января соответственно. После статистика на пару дней снова выросла.

Также Эрк сообщил, что с 1 января поликлиники в регионе работают в новом формате: уже с 1 января врачи начали принимать пациентов с 9 до 15 часов, а также выезжать на дом. С начала года на прием пришли 14 тысяч пациентов, более 6 тысяч человек врачи посетили на дому.

Эрк, пояснил, что сформирован запас лекарств, экспресс-тестов и средств индивидуальной защиты. С 8 до 20 часов работает телефон горячей линии регионального минздрава. Также поликлиниках с 9 до 15 часов работают кол-центры, для их функционирования привлечены волонтеры.

В режиме повышенной готовности работает Центр медицины катастроф: значительно увеличено число бригад (до 153 бригад в сутки). С начала года они отработали более 9 тысяч вызовов, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.