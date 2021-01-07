Более 40% всех смертей от COVID-19 в Тульской области пришлись на декабрь и первую неделю января

Примерно 41% пациентов, скончавшихся от коронавируса в Тульской области, попали в статистику летальности в декабре и в первую неделю января. Такие данные можно сделать на основе цифр оперативного штаба.

Так, в декабре в статистику попали 269 случаев, за 7 дней января—70. Итого — 339. Для сравнения, в сентябре — 50 случаев, в октябре – 51, в ноябре – 52. Итого за 3 месяца — 153. Показатель высчитывался как разница в общей статистике между двумя первыми днями месяца.

Всего с начала пандемии скончались 820 жителей региона. О первом случае смерти от коронавируса в Тульской области стало известно 21 апреля.

Отметим, что показатели заболеваемости в январе начали снижаться. В то же время, в течение месяца ежедневно фиксируется не менее 200 заражений в сутки.