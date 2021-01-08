После коммнунальной аварии в Пролетарском округе Тулы организована раздача воды

Для жителей Пролетарского округа, оставшихся без воды из-за коммунальной аварии организована раздача воды. Об этом сообщает администрация города. С 11.00 для жителей организована раздача технической воды по адресу: ул. Дементьева, 11 (с торца здания, возле центра образования № 22).

Аварийное отключение произошло в 10 часов утра на улице Кутузова, 34, ул. Дементьева, 11, 13, 14, в частном секторе по ул. Кольцова, Маяковского. В районе дома №38А по ул. Немцова была обнаружена течь в грунте трубы диаметром 300 мм.

В настоящее время работниками «Тулагорводоканала» ведутся аварийно-восстановительные работы.