В Тульской области прививку от коронавируса сделали почти 2 тысячи человек

8 января министр здравоохранения региона Алексей Эрк посетил поликлинику тульской горбольницы №7, где приступили ко второму этапу иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона» жителей из групп риска.

В декабре в регион поступило 2500 доз вакцины «Спутник V» и 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации сотрудников медицинских и образовательных организаций.

«На сегодня обеими вакцинами привито около 1800 человек – это больше 95% от поставленных доз. С 1 по 7 января привито около 200 жителей. Сегодня медработники региона и сотрудники образовательных учреждений получили второй компонент вакцины «ЭпиВакКорона», — сообщил Эрк.

В январе ожидаются дополнительные поставки вакцины в регион, после чего иммунизация будет продолжена. Вакцинироваться «Спутником V» смогут граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.

Прививочные кабинеты организованы в 5 медучреждениях региона: в тульских горбольницах №2 и №9, Алексинской и Ефремовской районных больницах, Новомосковской городской клинической больнице. Получить прививку желающие могут, позвонив в эти медучреждения.

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе.