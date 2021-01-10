Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Силами АО «Спецавтохозяйство» в Туле ведутся работы по уборке и вывозе снега с улиц города. 

На обработку дорог за сутки использовано более 900 тонн противогололедных материалов. 

Так, 10 января работы проводятся на улице Октябрьской, на Павшинском мосту, на улице Мира и др. 

В день на уборке задействовано 78 единиц спецтехники АО «Спецавтохозяйство», в том числе: КДМ — 36 единиц, МТЗ — 24 единицы, снегопогрузчик – 2 единицы, автогрейдер — 2 единицы, КамАЗ – 11 единиц и др.

Продолжаются работы по уборке в сельских поселениях Ленинского района. 
 
Кроме того, в территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок, удалению незаконной рекламы и др.

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Улицы Тулы убирают от снега

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru