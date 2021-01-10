Улицы Тулы убирают от снега

Силами АО «Спецавтохозяйство» в Туле ведутся работы по уборке и вывозе снега с улиц города.

На обработку дорог за сутки использовано более 900 тонн противогололедных материалов.

Так, 10 января работы проводятся на улице Октябрьской, на Павшинском мосту, на улице Мира и др.

В день на уборке задействовано 78 единиц спецтехники АО «Спецавтохозяйство», в том числе: КДМ — 36 единиц, МТЗ — 24 единицы, снегопогрузчик – 2 единицы, автогрейдер — 2 единицы, КамАЗ – 11 единиц и др.

Продолжаются работы по уборке в сельских поселениях Ленинского района.



Кроме того, в территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок, удалению незаконной рекламы и др.