Алексей Дюмин: Забитый на 100% транспорт создает тепличные условия для распространения инфекции

В Туле регулярность коммерческих маршрутов в праздники была на треть меньше льготных.

На оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что поручал министру транспорта Родиону Дуднику и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву держать ситуацию на контроле и наладить работу транспорта в новогодние каникулы.

Однако сегодня на оперативном совещании в администрации областного центра отметили, что больше всего туляков не устраивала работа коммерческого транспорта, а именно, нарушение расписания движения.

— Забитый на 100% транспорт создает тепличные условия для распространения инфекции. Надо обратить на это внимание. Не надо ждать, когда я дам поручение. Это ваша зона ответственности, — сказал Алексей Дюмин.

По словам Дмитрия Миляева, 1 января возникали вопросы по работе транспорта, однако администрация отрабатывала возникшие проблемы в течение каникулярного периода.