В Тульской области продлили время работы кафе и ресторанов

11 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения, касающиеся работы кафе и ресторанов во время коронавирусных ограничений.
Так, глава региона внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
В регионе продлили время работы ресторанов и кафе. Они смогут обслуживать посетителей с 7 утра до 2 часов ночи.
Однако по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий численностью больше 20 человек — до 28 января.
Также продлен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.