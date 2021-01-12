Для уборки Тулы ночью было задействовано 50 единиц техники

12 января в Туле продолжается вывоз снега.

В ночь 10 бригад АО «Спецавтохозяйство» убирали и вывозили снег с ул. Октябрьской, Московского шоссе, пр. Ленина, ул. Металлистов. Проводилась очистка парковок на пр. Ленина, Красноармейском проспекте, Благовещенской улице и переулке, Черниковском переулке. В уборке задействованы около 50 единиц техники.

Днем 4 бригады рабочих продолжают работы по уборке и вывозу снега с ул. Октябрьской, пр. Ленина и ул. Металлистов.

В сельских поселениях Ленинского района для уборки задействованы 22 единицы техники.

В районах Тулы ежедневно выполняются работы по сбору мусора, обработке территорий противогололедными материалами, ликвидации стихийных свалок, удалению незаконной рекламы и др.

В Туле на ул. Курковой специалисты МКУ «Сервисный центр г.Тулы» проводят уходные работы за деревьями, собирают ветки в кучи.

Также продолжается уборка городских кладбищ. Сегодня на Горельском, Всехсвятском, Горняцком и кладбище № 1 запланированы вывоз мусора, распиловка деревьев, уборка снега вручную. В работах задействованы 5 единиц техники и 17 рабочих, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, что коммунальщики Тульской области переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящих морозов. На выходных в регионе обещают до — 25 градусов мороза.