Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан от коронавируса со следующей недели

Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан от коронавируса со следующей недели

Президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, глава государства поручил подготовить для этого соответствующую инфраструктуру.

Напомним, вакцинировать граждан страны от коронавируса начали в декабре прошлого года. В первую очередь вакцина была доступна основной группе риска: врачам, учителям, соцработникам. Позже к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности, СМИ, волонтеры, студенты, органы власти.

В Тульской области заявки на вакцинацию от вируса COVID-19 препаратом «Спутник V» принимают 5 медицинских учреждений:

  • Тульская городская клиническая больница №2 — 33-80-06;
  • Тульская городская больница №9 — 77-03-93;
  • Ефремовская районная больница — (48744) 2-14-18, (48741) 6-22-90, (48768) 2-16-53;
  • Новомосковская городская больница — (48762) 7-00-03;
  • Алексинская районная больница №1 - (48753) 2-19-45.

 
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