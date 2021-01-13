Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан от коронавируса со следующей недели

Президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.

Так, глава государства поручил подготовить для этого соответствующую инфраструктуру.

Напомним, вакцинировать граждан страны от коронавируса начали в декабре прошлого года. В первую очередь вакцина была доступна основной группе риска: врачам, учителям, соцработникам. Позже к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности, СМИ, волонтеры, студенты, органы власти.

В Тульской области заявки на вакцинацию от вируса COVID-19 препаратом «Спутник V» принимают 5 медицинских учреждений:

Тульская городская клиническая больница №2 — 33-80-06;

Тульская городская больница №9 — 77-03-93;

Ефремовская районная больница — (48744) 2-14-18, (48741) 6-22-90, (48768) 2-16-53;

Новомосковская городская больница — (48762) 7-00-03;

Алексинская районная больница №1 - (48753) 2-19-45.