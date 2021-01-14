Тульский Минтранс: На данный момент очищено 92% региональных дорог

Фото: администрация Тулы

Об этом на брифинге по погодным условиям в пресс-центре правительства сообщил министр транспорта Тульской области Родион Дудник.

Напомним, что в Тульской области зафиксирована активная фаза прохождения циклона с 00.00 до 03.00 часов. Порывы ветра достигали до 13 метров в секунду.

«На данный момент очищено 92% региональных дорог. За сутки затруднений на дорожной сети в Тульской области не зафиксировано. Главам муниципальных образований отправлены обращения о выделении дополнительной техники для обработки дороги при осложнении ситуации из-за непогоды», — отметил министр.

Отметим, ранее мы сообщали о переводе на дистанционку на один день школьников из отдаленных населенных пунктов региона.