Число смертей пациентов с COVID-19 в Тульской области стабильно высокое

По данным на 14 января в Тульской области скончались еще 7 пациентов c COVID-19. Всего же от коронавируса в регионе скончались 887 человек. Отметим, что вчера в регионе было зарегистрировано 8 летальных случаев.

Также за минувшие сутки от коронавируса вылечились 198 жителей региона. Всего же от ковида в области вылечились 22 370 человек. В настоящее время лечение продолжают 2 042 пациента. Отметим, что на сегодняшний день количество выздоровевших ниже, чем число заболевших.

Число выявленных случаев COVID-19 в регионе остаются высокими. За сутки было зарегистрировано еще 207 новых случаев. Всего в регионе коронавирусом заболели 25 696 человек.