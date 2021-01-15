Город засыпает, просыпаются коммунальщики: 130 машин спецтехники и 7 бригад боролись ночью с тульским снегом

Ночью коммунальные службы продолжали подметать и обрабатывать улицы города противогололедными материалами. 

Отдельное внимание уделялось частному сектору, автомобильным подъездам и пешеходным подходам к учреждениям здравоохранения, школам, детским садам, разворотным площадкам общественного транспорта, обеспечению проезжего состояния улиц и населенных пунктов, откуда осуществляется централизованный подвоз детей в школы. 

Всего в работах задействовано порядка 130 единиц специализированной техники. Семь бригад займутся вывозом снега. 

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Город засыпает, просыпаются коммунальщики: 130 машин спецтехники и 7 бригад боролись ночью с тульским...

Город засыпает, просыпаются коммунальщики: 130 машин спецтехники и 7 бригад боролись ночью с тульским...

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