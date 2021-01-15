Тульская область на 4-м месте в ЦФО по числу заболевших COVID-19

В Тульской области за неделю с 9 по 15 января количество заболевших COVID-19 выросло на 6%. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Так, за указанный период коронавирусом в регионе заболели еще 1430 человек.

Всего «ковидом» в Тульской области заболели 25 900 человек. С таким показателем в ЦФО тульский регион занимает 4 место по общему числу заболевших. По приросту за неделю Тула также оказалась в числе антилидеров.

Напомним, за последние сутки выявили еще 204 случая коронавируса. Показатели заболеваемости по-прежнему высоки. Также скончались еще 6 пациентов c COVID-19. Всего же от коронавируса в регионе скончались 893 человек.