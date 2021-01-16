Туляки жалуются на качество уборки снега в городе

Жители Тулы жалуются на некачественную уборку снега коммунальными службами города. Сообщения об этом появилось в группе «Тула. Пролетарский район».

Так, жители округа жалуются на неубранный снег на остановках. По словам туляков, остатки от уборки дорог от последствий снегопада лежат на остановках около дороги и их никто оттуда не убирает. Такая ситуация наблюдается на остановках на ул. Плеханова, ул. Бондаренко, на Новомедвенском проезде, ул. Баженова и т.д.

В комментариях туляки пишут, что подобная ситуация наблюдается не только в Пролетарском районе (прим. ред. — орфография и пунктуация авторов сохранены):

- Вся Пролетарка не чищена.кутузова 104 А дворы тоже

- Не ожидали что снег мог быть в январе

- Заречье тоже не особо. Потому что все силы брошены в центре,а в других районах люди не живут

Также люди жалуются, что при уборке снега на ул. Марата его сдвинули на обочину и засыпали выезд из двора между домами №170 и №172.

Напомним, что сегодня в Туле, помимо уборки снега, дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.