Еще 7 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Тульской области

По данным на 16 января в тульском регионе зарегистрировали еще 7 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в области от ковида скончались 900 человек. 

Также за минувшие сутки от коронавируса вылечились 210 человек. Всего же в регионе от COVID-19 вылечились 23 173 человека. В настоящее время лечение продолжают 2 031 заболевший. 

Количество выявленных случаев коронавируса в Тульской области по-прежнему остается стабильно высоким. За минувшие сутки было зарегистрировано 204 новых случая. 

Еще 7 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Тульской области

 

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