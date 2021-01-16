Еще 7 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Тульской области

По данным на 16 января в тульском регионе зарегистрировали еще 7 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего в области от ковида скончались 900 человек.

Также за минувшие сутки от коронавируса вылечились 210 человек. Всего же в регионе от COVID-19 вылечились 23 173 человека. В настоящее время лечение продолжают 2 031 заболевший.

Количество выявленных случаев коронавируса в Тульской области по-прежнему остается стабильно высоким. За минувшие сутки было зарегистрировано 204 новых случая.