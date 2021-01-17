В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В Туле и области уже несколько дней бушуют снегопады и 20-градусные морозы.

Тульские коммунальный службы переведены на усиленный режим работы. Сегодня , 17 января, задействовано 112 единиц техники и 124 человека.

На улицах города работает 36 КДМ (Комбинированная дорожная машина) и 23 МТЗ (тракторы). 

В Ленинских поселениях задействованы на уборку 32 единицы техники.

На вывозе снега с проспекта Ленина, улицы Октябрьской и Казанской набережной работают 5 бригад: 2 лаповых снегопогрузчиков, 3 фронтальных, 10 КамАЗов.

На объектах благоустройства работают 35 единиц техники.

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

В уборке улиц Тулы от снега задействовано 112 единиц спецтехники

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