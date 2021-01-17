В тульский суд направлено дело о «коронавирусных» нарушениях в «Дикси»

С 9 по 15 января Управление Роспотребнадзора по Тульской области совместно полицией проверило 49 торговых центров, гипермаркетов и объектов торговли на соблюдение «противоковидных» мер.

По факту мониторинга магазинов были выявлены «коронавирусные» нарушения в АО «Дикси Юг» в Туле. Возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Туле из-за «коронавирусных» нарушений временно закрыли гипермаркеты «Светофор» и «Маяк». Кроме того, на кондитерскую «КФ Тореро» и ООО «Куркинский хлебозавод» в Куркинском районе возбуждены дела об административном правонарушении.