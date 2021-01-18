В Туле затопило ТЦ «Рио»

В Туле затопило торговый центр «Рио». Пострадали от коммунального ЧП магазины на всех этажах ТЦ. Как рассказали журналисту «Тульских новостей» предприниматели, руководство центра сообщило им о неком гидроударе из-за которого лопнули трубы.



Гидроудар — скачок давления в коммуникациях, вызванный быстрым изменением скорости потока воды.



Один из предпринимателей рассказала, что подобное, но в меньших масштабах, ранее уже происходило. По мнению бизнесмена причиной ЧП мог стать скопившийся на крыше ТЦ снег. Он продавил одну из труб, в результате чего та лопнула.



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