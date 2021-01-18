Алексей Дюмин предложил вакцинировать туляков от COVID-19 в магазинах и ТЦ

Алексей Дюмин предложил вакцинировать туляков от COVID-19 в магазинах и ТЦ

В Тульской области продолжают разворачивать масштабную вакцинацию от коронавируса всех желающих. Так, сделать прививку сегодня можно в пяти пунктах, но к 1 февраля в регионе будут работать 34 медкабинета. Средняя пропускная способность в сутки должна составить до 3500 человек.

Об этом речь шла на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Там же губернатор Алексей Дюмин предложил рассмотреть возможность делать прививки тулякам в крупных сетевых магазинах или в ТЦ. При этом, по словам губернатора, в ТЦ можно сделать первую прививку, а вторую — уже в амбулатории.

Данный вопрос будет проработан правительством вместе с Роспотребнадзором. 

 

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