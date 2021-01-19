Правила и принципы уборки снега в Туле: о валах, пробках и сигналах от ГИБДД

На прошлой неделе в Тулу буквально накрыло сильным снегопадом, после которого все дороги и тротуары города оказались засыпаны снегом. На уборку последствий непогоды вышли коммунальные службы города. С выпавшим снегом коммунальщики борются до сих пор. Администрация города ежедневно отчитывается о проведенных работах, однако некоторые туляки остаются недовольны качеством уборки снега.

Мы решили узнать, как устроена работы по уборке снега в городе и какие силы для этого привлекается.

Как объяснили в АО «Спецавтохозяйство», работы по уборке и вывозу снега с дорог города осуществляются в круглосуточном режиме. Первая смена приступает к работе в дневное время, вторая — в ночное. Если выпадают осадки, то техника выезжает незамедлительно.

Как нам пояснили, техника проста: уборка снега, просыпка, а потом прометание. Однако во время уборки около бордюров и остановок образуется снежный вал, на который и жалуются жители города.

«После уборки идет другая техника: там и грейдеры, и трактора, которые отвалы убирают. Потом уже идут люди, которые выходят в 5 утра, чтобы к 8 уже все расчистить. Когда колонны проходят по остановкам, они могут проходить и два, и три раза. Мы можем выпускать и днем, но люди уже стоят на остановках, поэтому можем убирать только вручную. В ночное время мы, конечно же, выпускаем более сложную технику, которая и начинает расчищать остановки и парковочные карманы», — рассказывает замдиректора АО «Спецавтохозяйство» по производству Владимир Луньков.

Основная трудность в уборке снега и отвалов в частности, по словам коммунальщиков, состоит в том, что в дневное время убирать улицы сложно из-за потока машин. Если выпустить снегоуборочную технику, то она перекроет сразу несколько полос, что спровоцирует транспортный коллапс.

«Существует график вывоза валов, по которому мы их вывозим. Это делается только ночью, потому что днем нам никто не даст вывозить. Если техника выйдет, то Тула вся встанет. Поэтому уборка валов осуществляется только в ночное время. Мы можем и днем выходить, но тогда вообще никто не проедет. Здесь одно за другое цепляется. Мы бы рады, у нас и техника, и люди есть, но получается только тогда, когда троллейбусов становится меньше», — говорит Владимир Луньков.

В дневное время также осуществляется уборка второстепенных улиц и выездов, поскольку движение там не такое активное, как на магистральных улицах. Также днем вручную убирают остановки и территорию вокруг них от снега.

Также коммунальщики активно сотрудничают с тульской Госавтоинспекцией. Ведомство сообщает им о проблемных участках, которые надо расчистить или посыпать.

Сейчас в уборке и вывозе снега с улиц задействовано порядка 210-250 человек и около 110-115 единиц техники. Количество техники, как объяснили в АО «Спецавтохозяйство», варьируется в зависимости от заявок.

В соседних с Тулой регионах ситуация с уборкой снега обстоит примерно аналогичным образом. Жители Калуги отметили, что особых проблем с вывозом снега нет, однако уборка тротуаров, как и отдаленных округов, оставляет желать лучшего:

— В Калуге с уборкой города от снега глобальных проблем нет. Тяжелая техника выходит сразу после снегопада, дороги убирают практически моментально. С тротуарами дела обстоят чуть хуже. Их убирают не так активно, как проезжую часть, особенно в отдаленных районах города. По центральным улицам можно пройти без происшествий. Рабочие с лопатами отдельно расчищают подходы к пешеходным переходам, проезды, остановки общественного транспорта, лестницы. Обо всех работах в соцсетях отчитывается городской глава.

В Рязани ситуация аналогичная калужской: центральные улицы и районы убирают, а вот до отдаленных районов руки у коммунальщиков доходят не всегда. Кроме того, замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров заявил, что за те участки, на которых будут выявлены существенные нарушения при уборке снега, коммунальщики денег не получат, пишут «Рязанские новости». На сэкономленные деньги было предложено закупить дополнительную спецтехнику.

— В Рязани уборка снега проходит в круглосуточном режиме. Помимо проезжей части, очищаются от снега остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы – детским садам, школам, поликлиникам, больницам. Там, где тракторам не проехать, снег убирается вручную. Каждую ночь 4 колонны спецтехники очищают центральные дороги во всех районах Рязани. За уборку снега в Рязани отвечает МБУ «Дирекция благоустройства города». Она привлекает к работам подрядные организации. С уборной центральных улиц и тротуаров они справляются на твердую «четверку». А вот по качеству уборки периферийных улочек к коммунальщикам большие вопросы, нередко следов этой уборки не видно вовсе.

Подобным образом ситуация с уборкой снега обстоит и в Орле. Там снег убирает спецтехника. Тротуары и остановки там убирают рабочие. Также все дорожки обрабатываются противогололедными материалами.

— В Орле снег убирается силами местной «Спецавтобазы» – в ночь с субботы на воскресенье на улицы города вышли 63 единицы снегоуборочной техники. На улицах, которые не попали в план по вывозу снега, техника расчищает проезжую часть, отгребая снег к обочинам. Также рабочие с лопатами расчищают тротуары, подходы к остановочным пунктам – дорожки не только расчищены, но и посыпаны антигололедным составом. О ходе снегоуборочных работ мэр города отчитывается в социальных сетях.