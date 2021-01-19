По данным на 19 января в Тульской области выявили еще 200 случаев коронавируса. Показатели заболеваемости все еще высоки, но несколько ниже, чем в декабре. Последний раз менее 200 случаев COVID-19 в регионе фиксировали 6 декабря. Максимальный показатель с начала пандемии был установлен 1 января – 211 случаев за сутки.

В статистику летальности за сутки попали 7 человек.

По данным на понедельник, в госпиталях находятся более 1500 человек. 61% из них – люди старше 65. К аппаратам ИВЛ подключены 125 пациентов. Большая часть заболевших, уточнили в Минздраве, получает лечение амбулаторно.

В регионе началась массовая вакцинация. В настоящее время прививку от коронавируса получили уже более 2000 жителей. Ответы на все вопросы о вакцинации здесь.

Ранее также поступило предложение вакцинировать людей в крупных магазинах и ТЦ.