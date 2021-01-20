Жителям дома в Ясногорске повышают плату за отопление в подъезде, который покрылся инеем

Жители города Ясногорск Тульской области негодуют в социальных сетях. В доме №13 по улице Южной в результате сильных морозов замерз подъезд дома и покрылся инеем. При этом платежки за отопление в подъезде жильцы получают регулярно.

- Как можно удваивать сумму платежа за отопление за теплый подъезд, в котором лежит снег на всех этажах? — возмущается ясногорец в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск».

При этом в районной администрации заявили, что иней и наледь в подъезде появились из-за засора канализации. Неполадки коммунальщики якобы тут же устранили.

Что же касается постоянных жалоб жителей на холодный подъезд и высокую плату за отопление, оказалось, что АО «РГК-1» произвело перерасчет потребителям за расчетные периоды января 2019 г. -май 2019 г. в платежных документах за июнь 2019 года. А вот тот факт, что отопления в подъезде нет и за что жильцы платят, не понятно, коммунальщиков не взволновал.