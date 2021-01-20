В Тульской области задумались о возвращении инфекционного отделения ТОДКБ в обычный режим работы

На совещании губернатора Алексея Дюмина с главврачами региональных больниц зашла речь о возвращении работы учреждений здравоохранения в обычный режим в том случае, если показатели заболеваемости начнут снижаться.

— У всех есть определенный опыт и понимание, как работать. Мы сейчас видим снижение. В Москве и Московской области тоже. Но расслабляться мы не должны. Надо взять неделю. И если мы будем понимать, что уровень госпитализации остался на прежнем уровне или начал снижаться, надо задуматься о возвращении в обычный режим наших учреждений здравоохранения, — отметил Дюмин.

Так, речь шла, в частности, об инфекционном отделении ТОДКБ, где сейчас располагается коронавирусный госпиталь. Госпиталя в тульском «Манеже» и санатории «Слободке» пока продолжат работать.