Где в тульском регионе сделать прививку от коронавируса: полный список медучреждений

Где в тульском регионе сделать прививку от коронавируса: полный список медучреждений

С 18 января по всей Росси началась массовая вакцинация от коронавируса. 

В регион поступило 23 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». А также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона» для вакцинации 500 человек.

Ранее мы писали о том, какие противопоказания есть у вакцины. 

Записаться на прививку можно:

— через Госуслуги;

— по телефону единого центра записи на прием к врачу: 8 800 4503303, 8 4872 33 83 77;

— по телефонам единого контактного центра медучреждений, где есть кабинеты вакцинации.  

Сейчас в регионе вакцинацию проводят в 6 медучреждениях:

— Городская клиническая больница №2 — 8 4872 33-80-06;

— Городская больница №9 — 8 4872 77-03-93;

— Амбулатория поселка Рассвет — 8 4872 72-37-95;

— Алексинская районная больница — 8 48753 2-19-45;

— Ефремовская районная больница — 8 48741 6-22-90, 8 48741 6-22-90, 8 48768 2-16-53;

— Новомосковская городская клиническая больница — 8 4876 7-00-03. 

К 25 января количество медучреждений, в которых можно будет привиться от коронавируса, увеличат до 25. 

 

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