В Тульской области снизился прирост заболевших коронавирусом

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировал динамику изменений суточного прироста выявленных случаев заболевания коронавирусом в Тульской области с 1 апреля 2020 года по 21 января 2021 года.

Так, по данным ИЦК, в регионе с начала января текущего года наблюдается небольшое снижение ежедневного прироста новых случаев коронавируса.

Отметим, что с начала декабря 2020 года в тульском регионе ежедневно выявлялось более 200 зараженных «ковидом».

На данный момент всего в области коронавирусом заразились 27 099 человек.