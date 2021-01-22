Житель Тулы через суд взыскал с «Тулатеплосети» почти 200 тысяч рублей за разбитый автомобиль

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Центральный районный суд Тулы рассмотрел иск жителя областного центра к магазину «СтройМакс», ГУ администрации Тулы по Советскому территориальному округу, администрации Тулы, управлению по благоустройству администрации и АО «Тульское предприятие тепловых сетей». Поводом стало падение дерева на автомобиль в июле прошлого года.

Туляк просил взыскать с виновного ответчика 156 256 рублей материального ущерба, а также судебные расходы и расходы на оплату госпошлины.

Требования автовладельца были удовлетворены частично. Средства в размере 187 316 рублей суд постановил взыскать с АО «Тульское предприятие тепловых сетей».

Напомним, в июле в Туле прошел настоящий ураган. В соцсетях его прозвали «5 минут апокалипсиса».