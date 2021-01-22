В Ясногорске 91-летний пенсионер привился от коронавируса

Самым пожилым пациентом, который привился от коронавируса в Тульской области, стал 91-летний житель города Ясногорска.

«Возраст самого старшего пациента, который пришел к нам на вакцинацию, составил 91 год. Это житель нашего города, бывший военный летчик-истребитель», — рассказал заведующий инфекционным отделением Ясногорской районной больницы Михаил Ильинский.

Перед вакцинацией его осмотрел врач-терапевт, который не выявил противопоказаний к прививке. Затем мужчине ввели первый компонент вакцины, побочных эффектов не было.

Отмечается, что через три недели пациента ждут в поликлинике для введения второго компонента вакцины.